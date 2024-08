Jung Kook dei BTS in arrivo il film evento I Am Still i biglietti

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La popstar globale, dei BTS al cinema con il: I Am, iin vendita La popstar globale, dei BTS – icona del pop del XXI secolo – invita il pubblico a intraprendere un viaggio eccezionale nel nuovo avvincente: I Amche dal 18 al 22 settembre e nel weekend del 28 e 29 settembre sarà proiettato in oltre 120 paesi, offre uno sguardo intimo sulla straordinaria ascesa dialla celebrità. Approfondendo il suo processo creativo, l’incrollabile etica del lavoro e le sfide uniche affrontate dalla superstar globale, ilpresenta interviste eati esclusivi e mai visti prima, oltre a elettrizzanti esibizioni in concerto. Questo toccante ritratto, che rappresenta il decimo lungometraggio dei BTS prodotto da HYBE, mostra l’incrollabile dedizione e l’evoluzione artistica di