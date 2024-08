Inter la linea Oaktree sta prevalendo | capitolo difesa non eccezione ma regola

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’vede nel passaggio dalla proprietà di Steven Zhang a quella diun “trasferimento di potere” che trova la sua manifestazione più evidente nell’atteggiamento adottato sul mercato. PRIMO ESEMPIO – L’diè nata in questi mesi. I nerazzurri hanno prima concentrato i propri sforzi sulla definizione dell’arrivo di Josep Martinez come portiere deputato alla staffetta con Yann Sommer. Poi, l’attenzione si è rivolta alla scelta di un braccetto sinistro in grado di sostituire Carlos Augusto a causa dello spostamento di quest’ultimo nel ruolo di esterno sinistro per sostituire l’infortunato Tajon Buchanan. I ragionamenti fatti in merito al profilo adeguato perpretare tale ruolo hanno certificato una politica che analizzeremo anche in futuro sul fronte del mercato in entrata.