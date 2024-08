Harris contro Trump? Giochi aperti | meglio tenere un portafoglio diversificato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I più recenti sondaggi elettorali in USA suggeriscono che Kamalaè migliorata nel testa a testaDonald. Una conferma arriva anche dal sostegno di Obama che ribadisce il suo “Yes, she can” alla candidata democratica. Se cambiano gli equilibri dei sondaggi cosa può succedere ai mercati? E come conviene posizionarsi? Per Mark Haefele, Chief Investment Officer di UBS Global Wealth Management, quest’ultimo repentino cambiamento conferma che èevitare di apportare modifiche sostanziali alin risposta agli sviluppi della campagna elettorale o in previsione di un particolare risultato elettorale. L’analista consiglia piuttosto di sfruttare la diversificazione per gestire i picchi di volatilità ed ampliare le fonti di rendimento per evitare pregiudizi nei confronti dei principali eventi di rischio.