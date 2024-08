Gli alfieri della carità | In 11mila tendono la mano Noi rispondiamo presente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il cuore pulsante, punto nevralgico dal quale si irradiano i rami dell’altruismo, è il Centro di solidarietà. Bastano alcuni numeri per far capire il mondo che si cela dietro questo nome. Da lì, dal magazzino al Mof, partono generi alimentari (i bancali arrivano grazie alla collaborazione con il Banco alimentare di Imola) per la rete di associazioni. Sono loro a rifornire 70 gruppi di volontari che a loro volta distribuiscono i prodotti apersone a Ferrara e provincia. Un esercito che tende la, il 50% dei quali vive in città. Oltre a questo universo ci sono poi le famiglie che seguono loro, parliamo di 250 nuclei si cui si occupa direttamente il Centro presieduto da Fabrizio Fabrizi, vice Massimo Travasoni. Un fiume di aiuti che in questi giorni d’estate rischia di assottigliarsi. "La macchinadistribuzione – spiega Fabrizi – procede a pieno ritmo.