Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello Non saranno le emorroidi a farlo scappare dalla casa

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ha preso parte a due edizioni dell’Isola dei Famosi, ma entrambe le esperienze si sono concluse con un abbandono volontario. Il primo in particolare è rimasto nella storia dei reality. Adesso,ha deciso di rimettersi in gioco tra le comode mura delladel. Il ballerino e coreografo è infatti uno dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per la diciottesima edizione del reality show di Canale 5.concorrente di18 Nato a Napoli 19 luglio 1949,è stato primo ballerino di diverse trasmissioni entrando nell’immaginario collettivo per il Tuca Tuca ballato con la compagna di tante avventure Raffaella Carrà. Ha conosciuto Carmen Russo a Drive In ed è diventato suo marito nel 1987. La coppia ha una figlia, Maria, nata nel 2013.ha partecipato per la prima volta all’Isola dei Famosi nel 2005.