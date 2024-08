Egitto scoppia un altro caso Zaki | 31enne italiano condannato all’ergastolo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Siamo ancora sotto choc: ci hanno comunicato che mio fratello è stato, con 25 anni da scontare in”, così Andrea Passeri. E’ il fratello delpescarese Giacomo Passeri arrestato un anno fa circa inper possesso di una piccola quantità di marijuana eoggi da un tribunale al Cairo. Nei mesi scorsi la famiglia delaveva lanciato l’allarme sulle condizioni di Giacomo, il quale aveva anche iniziato uno sciopero della fame per protestare sul trattamento ricevuto e per le lungaggini processuali. “Chiediamo allo Stato, alla politica italiana di farlo tornare in Italia, di interessarsi almeno alattraverso la documentazione ufficiale rilasciata dalle autorità egiziane in mio possesso. Giacomo è ingiustamente trattenuto lì, si faccia qualcosa per riportarlo al più presto a casa”, è l’appello del fratello.