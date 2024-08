Diamond League Losanna 2024 in tv | orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo oltre un mese d’assenza, torna la Wandadileggera, con l’undicesima tappa in programma giovedì 22 agosto a. Archiviati i Giochi Olimpici di Parigi, torna dunque in scena il massimo circuito mondiale dileggera, che vedrà al via diversi campioni e medagliati a cinque cerchi. Tra questi c’è l’azzurro Mattia Furlani, che si troverà ancora di fronte alle stelle della sua disciplina, su tutti il campione olimpico Miltiadis Tentoglou, ma anche i giamaicani Tajay Gayle, Carey McLeod, Wayne Pinnock e lo svizzero Simon Ehammer.