Centi e Marsili alla Pallavolo Casciavola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 - Novità e conferme per la pvoloche ha presentato due giocatrici nei giorni scorsi.- Pvoloè lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione con Amaliache anche per la stagione 2024/2025 farà parte del roster della PediaTussche parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Amalia, nata a Pontedera, classe 2002, ha iniziato la carriera a soli sei anni nella Bellaria Pontedera, di li a poco è passata all’Ambra Cavallini dove sviluppato le sue qualità di libero ed ha disputato i campionati giovanili fino all’under 16, per poi passarevolo Cascina dove ha bagnato il suo debutto in prima squadra nel campionato di serie C, sfiorando anche una promozione dopo aver raggiunto la finale contro il VBC Calci.