Caso doping Sinner | la stampa estera all’attacco ma per il suo allenatore la verità è venuta a galla

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 agosto 2024 – Proseguono ancora le critiche nei confronti di Jannik, dopo ildiche lo ha visto protagonista nelle ultime ore. Il campione altoatesino, nel corso del torneo di Indian Wells andato in scena a marzo scorso, era risultato positivo al Clostebol, uno steroide anabolizzante derivato dal testosterone, ma è stato in seguito scagionato per "assunzione inconsapevole". Le polemiche, nonostante l'assoluzione di, non hanno tardato ad arrivare nemmeno sulla. “Affaire: una rivelazione tardiva e tante domande” titola il quotidiano francese ‘L’equipe’, che poi aggiunge “Risultato positivo a marzo, scagionato cinque mesi dopo: ilviene alla luce e solleva interrogativi”. Il titolo di Marca, giornale spagnolo, è invece “'Fatture, uno spray e accuse di un trattamento di favore”.