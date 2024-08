Campionato Italiano GT Sprint | Ebimotors al Mugello

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Riparte, dopo la pausa estiva, ilGran Turismocon la terza prova stagionale del 2024. Si correrà nel fine settimana del 23-25 agosto sul veloce tracciato delsarà al via con l’equipaggio formato da Paolo Venerosi Pesciolini ed Alessandro Baccani. Vedremo i due amici al via sulla verdona Porsche 911 GT3 R, numero 44. Tanti gli equipaggi al via con ben 22 auto iscritte nella main class ed altre 20 auto abbondanti in GT Cup. Le due categorie correranno separate, come di consueto accade nelle prove, onde evitare troppi problemi di traffico. Sulla pista toscana, lunga 5.245 metri, si prevedono ottime condizioni meteo, con temperature tra i 17 ed i 33 gradi.