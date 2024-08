Cacciamani paratutto D’Angelo punta di diamante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) REGGIANA 2 SASSUOLO 1 REGGIANA:, Zingone (39’ pt Maggiore), Ferretti, Biolchi, Silipo, Meringolo (1’ st Paterlini), Fontanini, Mahrani, Sula (25’ st Klajic),(1’ st Tessitori), Campaniello (1’ st Natale); A disp. Donelli, Agnesini, Pigati, Yamoah, Camara, Uhunamure. All. Centurioni. SASSUOLO: Mantini, Campani (41’ st Pirruccio), Brown (5’ st Scaldaferri), Amendola (8’ st Ardizzone), Sibilano, Appiah, Catania (18’ st Papaserio), Acatullo, Chiricallo, Frangella (35’ st Goulart), Gjyla; A disp. Del Rio, Pracek, Piccirillo, Penta, Brugnoli, Belicchi, Papaserio. All. Gilioli. Reti: 37’(R); 19’ st Gjyla (S), 27’ st Klajic (R). Note: espulso Sibilano (S) per doppia ammonizione al 48’ st, Goulart (S) e Ferretti (R) per reciproche scorrettezze. La Reggiana iscrive per la 6ª volta il proprio nome nell’albo d’oro del "Città di Vignola".