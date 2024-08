‘Butter’ il romanzo spiazzante di Asako Yuzuki ispirato a una serial killer giapponese

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Uscito in libreria la scorsa primavera, ildiButter (Harper Collins) continua a fare bella mostra di sé sugli scaffali delle librerie. In più di un’occasione, infatti, mi è capitato di vederlo spiccare tra le proposte consigliate dei librai facendomi ricordare di quella lettura rimasta ancora in sospeso. E se è vero che non si giudica mai qualcosa dalla copertina, men che meno un libro, è proprio la cover ad attirarmi ogni volta. Così squisitamente semplice e lineare nella sua ispirazione orientale, riesce a portare lontano in maniera immediata. Al primo sguardo. Copertina da Ufficio Stampa E pagina dopo pagina conferma quell’intrigo iniziale.ci presenta Rika, unica donna in una redazione maschile, ambiente in cui viene spesso relegata a ruoli secondari.