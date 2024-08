Appuntamento in Piazza | Elisa Garfagna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dal 7 ottobre 2023 è riesploso l’antisemitismo nelle piazze e nelle università ma non solo, sui social network si assiste ad uno spaventoso aumento delle fake news contro gli ebrei e Israele. Ne parliamo condoppiatrice pubblicitaria, voce per podcast e audiolibri che da anni è impegnata per contrastare la disinformazione e l'odio online verso gli ebrei, creando contenuti debunking e di informazione corretta sull'ebraismo e sulla cultura ebraica.