Accordo fallito tra Israele e Hamas? L' Iran progetta un attacco terra-aria

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il Medio Oriente è in ebollizione e lo scacchiere geopolitico mondiale potrebbe presto subire cambiamenti importanti. L'per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco è ormai a poca distanza dal fallimento e non esiste uno schema alternativo che possa essere presentato al suo posto. Lo hanno riferito a Politico due alti funzionari Usa e due israeliani. "Non sappiamo se Sinwar vuole l'", ha detto una fonte, "se non lo vuole, c'è la possibilità che l'attacchi e la situazione degeneri". Mentre gli Usa spingono per un vertice al Cairo venerdì, un funzionario israeliano ha affermato: "Non è affatto sicuro che ci sarà un vertice, se ci fosse, non ci sarebbe nulla di cui parlare finchéresterà sulla sua posizione".