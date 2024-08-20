Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 18:45 (Di martedì 20 agosto 2024) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 18.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENAMENTI TRA LE USCITE APPIA ED APPIA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VI CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN VIA APPIA DOVE UN INCIDENTE RALLENT IL TRAFFICO ALTEZZA FRATTOCHHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON AL VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 18:15 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VI CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA TIBURTINA LUNGHE CODE A TIV0OLI TRA STRADA CASAL BONATTI E STRADA VITTORINO DIREZIONE VIALE CASSIANO CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA DOVE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASELLO AUTOSTRADALE VALMONTONE E VIA COLLE SICILIANO DIREZIONE VELLETRI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 17:45 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VI CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA TIBURTINA LUNGHE CODE A TIV0OLI TRA STRADA CASAL BONATTI E STRADA VITTORINO DIREZIONE VIALE CASSIANO CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA DOVE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASELLO AUTOSTRADALE VALMONTONE E VIA COLLE SICILIANO DIREZIONE VELLETRI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 17:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SULL A1 FIRENZE-ROMA IN DIREZIONE NORD AL KM 500 , SIAMO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE A TIVOLI TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE FERRIOVIARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 13. romadailynews
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