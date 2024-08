Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024)DEL 20 AGOSTOORE 18.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENAMENTI TRA LE USCITE APPIA ED APPIA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VI CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN VIA APPIA DOVE UN INCIDENTE RALLENT IL TRAFFICO ALTEZZA FRATTOCHHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON AL VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral