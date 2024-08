Venezia | presentazione del cortometraggio Sette Settimane di Enrico Acciani

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 20 agosto 2024)81: evento collaterale si terrà il 29 agosto alle 11 presso La villa: cortodisull’interruzione di gravidanza In occasione della 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di, giovedì 29 agosto alle ore 15 presso La Villa (Lungomare Marconi, 56 – Lido di) verrà presentato il, diretto da, con Nina Nicastri, Cecilia Napoli, Mariapia Autorino, Giglia Marra, Giorgia Remediani e la partecipazione di Giorgio Consoli. Il film, prodotto da Rocco Anelli per Intermezzo srl, Roberto Gambacorta per RioFilm srl in associazione con Liminal Space, offre uno sguardo crudo e realistico su una delle questioni più dibattute del nostro tempo: la libertà di scelta di una donna di fronte alla decisione di interrompere una gravidanza.