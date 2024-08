Un’edizione fisica per Romancing SaGa – Minstrel Song

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 20 agosto 2024) Square Enix, in collaborazione con Red Art Games, ha annunciato- Remastered International, una remaster del quarto titolo dell’amato franchise, uscito inizialmente nel 2022. Il titolo sarà pubblicato in versionee digitale per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch nei mercati occidentali all’inizio del prossimo anno. Cone una digitale, questa imminente uscita segna anche la prima volta che- Remastered verrà localizzato. Oltre alle opzioni linguistiche esistenti in inglese e giapponese, il titolo sarà disponibile in francese, tedesco, italiano e spagnolo, per essere apprezzato dai giocatori di tutto il mondo.