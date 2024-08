Tutti i modelli dello slip dress in tendenza nell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 20 agosto 2024) Uscire di casa vestite di niente, o quasi, è la tentazione di chiunque non vanti nel proprio patrimonio genetico una dose di pazienza sufficiente a resistere efficacemente al caldo afoso. Una realtà un po’ più vicina, ora che losi autoproclama come capo cult di stagione. Contrassegnato dalla tipica silhouette scivolata unita a sofisticatezza senza sforzo, questa estate il cosiddettoabbandona il cassetto della lingerie per affermarsi come lapiù forte dell’estate. Un trend irresistibile tanto per chi lo indossa quanto per chi guarda. Sì, perché quello che è meglio conosciuto come abito sottoveste nasce, almeno concettualmente, come sensuale capo attinente al mondo della lingerie.