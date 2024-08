The Last of Us – terminate ufficialmente le riprese della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 20 agosto 2024) La produzionedi Theof UsHBO è giunta al termine. Per tutto il 2024, la troupe ha girato in varie località del Canada. Si sapeva che le2 si stavano avvicinando alla conclusione, in base ai precedenti programmi trapelati al pubblico. Ora, però, si sa che la2 di Theof Us èconclusa e che ora inizia il processo di post-produzione. Sui social media, Timothy Good, un editor di Theof Us, ha informato i fan che la2 ha completato le. Good ha postato una manciata di immagini di un recente wrap party organizzato per celebrare il traguardo. Alla festa non era presente solo la troupeproduzione di TLOU, ma l’area in cui si è svolta presentava una tonnellata di iconografie legata alla serie.