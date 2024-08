The Acolyte | la serie Disney+ è stata cancellata

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 20 agosto 2024) The: laLe domande aperte che ci ha lasciato ladi Star Wars The: La Seguace rimarranno senza risposta. Arriva da Variety la notizia che ladopo una sola criticata stagione. Lucasfilm ha deciso di non continuare con ladopo la sua prima stagione, che ha descritto l’ascesa dei Sith circa 100 anni prima degli eventi di “Star Wars: La minaccia fantasma“. La notizia è arrivata subito come uno shock, dato che gran parte del finale della prima stagione si è concluso con un cliffhanger e ha anticipato diverse trame per una seconda stagione, e non una grande sorpresa, data l’accoglienza selvaggiamente opposta da parte dei fan e il poco solido pubblico che sembrava essere calato dopo la première della, a giugno.