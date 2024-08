Stellantis Elkann chiagne e licenzia | via 15mila operai super bonus all’amministratore delegato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 agosto 2024), il gruppo degli(Agnelli) in mano ad Exor che ha ereditato la vecchia Fiat , manda a casa e in cassa integrazione quindicimilae dipendenti. Ma nel contempo dà 36 milioni di euro di stipendio al suo amministratore, Carlos Tavares, e 4 milioni di compenso al rampollo della famiglia, Jonn. Lo riporta oggi Il Giornale in un articolo. Le contraddizioni diNell’articolo pubblicato dal quotidiano diretto da Alessandro Sallusti si legge che, “La realtà immortalata dal bilancio direlativo al 2023 cozza con una situazione attuale che vede un gruppo in profonda difficoltà in tutta Italia – con circaridimensionati – e che, più recentemente, è finito nel mirino di dure polemiche anche Oltreoceano”.