Sinner positivo al doping per contaminazione involontaria | scagionato ma perderà i punti di Indian Wells

(Di martedì 20 agosto 2024) Jannikè risultatoa tracce di Clostebol, sostanza proibita: meno di un miliardesimo di grammo somministratamente nel mese di aprile durante l’Open. Lo rende noto l’International Tennis Integrity Agency (Itia) con il seguente comunicato. “Dopo un’indagine approfondita, l’Itia e Jannik hanno scoperto che ladi Clostebol è avvenuta tramite il trattamento ricevuto dal suo fisioterapista. Il suo personal trainer ha acquistato un prodotto, facilmente reperibile senza ricetta in qualsiasi farmacia italiana, che ha dato al fisioterapista di Jannik per curare un taglio sul dito del fisioterapista”. La nota prosegue così: “Jannik non ne sapeva nulla e il suo fisioterapista non sapeva che stava usando un prodotto contenente Clostebol.