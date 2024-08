Sinner positivo al Clostebol ma assolto giocherà agli US Open

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 20 agosto 2024) AGI - Jannikè risultatoaldopo il torneo di Indian Wells, ma una lunga e attenta indagine della International Tennis Integrity Agency ha accertato che da parte del tennista italiano, attuale numero uno al mondo, non c'è alcuna "colpa" o "negligenza": l'Itia ha accolto integralmente la tesi difensiva dello staff di, secondo cui la contaminazione (con una bassissima concentrazione del metabolita dell'anabolizzante nelle urine) era stata del tutto involontaria e dovuta a uno spray da banco, disponibile in Italia, usato per curare una piccola ferita.regolarmente gli US, mentre - in linea con quello che è il regolamento - gli sono stati comunque tolti i 400 punti e i premi guadagnati nel torneo americano.