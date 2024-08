Scontro tra moto d’acqua in Albania | Solo un tragico incidente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Le autorità albanesi hanno rilasciato la salma del mio fidanzato, ci stiamo preparando al rientro in Italia ma voglio sottolineare con forza che si è trattatodi un, unoimprovviso; non avevamo bevuto e neppure avevamo preso droghe: io, il mio fidanzato e mio fratello, siamo e saremo sempre come fratelli”. E’ in lacrime Giusy Di Tella, 20 anni, sorella di Salvatore Di Tella, e fidanzata di Nicola Iorio, 19 anni, deceduto ina causa di unoavvenuto in mare tra duea Velipoja, zona balneare nei pressi di Scutari. Lì si erano recati con la famiglia per un matrimonio. Lei era con il fidanzato deceduto in sella a uno delle duecoinvolte nell’costato la vita di Di Tella e tiene a precisare che “la versione resa nota di quello che è accaduto è piena di errori”.