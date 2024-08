Rovigo | ferragosto di controlli tra lavoratori in nero e attività sospese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Un’estate polesana che è divenuta calda, non solo per le temperature, ma anche per le diverse irregolarità scoperte sul territorio. In dettaglio nella giornata di, infatti, non si sono fermate ledi controllo sul territorio della Guardia di Finanza. Queste si sono state concentrate principalmente nelle località turistiche ma anche lungo le più importanti direttrici stradali che portano alla costa, impiegando circa una trentina di pattuglie oltre che del gruppo, anche delle Tenenze di Adria, Lendinara, Loreo e Occhiobello. Nel complesso sono stati eseguiti circa 200stradali, una cinquantina disulla regolare emissione di scontrino, una decina diin materia di sommerso di lavoro e altrettanti in altri comparti di interesse istituzionale.