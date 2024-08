Regionali Elena Ugolini in tour nella Valle del Savio con Morrone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Verghereto, Sarsina e Mercato Saraceno sono le tappe delelettorale indelchefoto), candidata del centrodestra alla carica di presidente della Regione Emilia-Romagna, svolgerà oggi accompagnata dal parlamentare Jacopo, segretario della Lega Romagna, e dalla consigliera provinciale del Carroccio Ombretta Farneti. Si parte alle 9 a Verghereto con un incontro pubblico al bar dei Cacciatori in piazza San Michele a cui seguirà un colloquiosede comunale con il sindaco Enrico Salvi. Partenza per Sarsina dove, alle 11, si svolgerà un incontro pubblico al bar Zeus in piazza Plauto a cui seguiranno un confrontosede comunale con il sindaco Enrico Cangini e la visita al Museo archeologico. Meta finale delMercato Saraceno doveincontrerà il pubblico all’azienda agricola Clorofilla in via Barbotto, 3172.