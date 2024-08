Quando la regina Elisabetta II trovava Trump rozzo e scortese Particolarmente irritante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 agosto 2024 - Donaldnon fece una buona impressione adII, scomparsa nel 2022 dopo 70 anni di regno, che lo incontrò a Londra nel 2019era presidente in visita di Stato. "Very rude", ossia molto, molto, lo descrisse la, almeno secondo l'ennesima biografia dedicata alla queen dei record, in uscita a giorni in Gran Bretagna. Lo sostengono le anticipazioni del Daily Mail sul libro intitolato 'A Voyage Around The Queen', scritto da Craig Brown.