Protagonisti Formisano orgoglioso | In campo l’età media era di 217 anni

(Di martedì 20 agosto 2024) "Avevamo un’etàdi 21,7, credo la più bassa di sempre". Alessandro Formisaa con orgoglio la prestazione del suo giovanissimo gruppo. Dopo il successo di Pineto, il secondo consecutivo in trasferta, il Perugia guarda avanti con ottimismo in vista del debutto del campionato. "Abbiamo disputato un’altra buona prestazione, la squadra sta crescendo attraverso il lavoro quotidiano. Rispetto a Latina abbiamo cambiato qualcosa, tre giocatori perché dobbiamo trovare tutti la condizione. Anche i cambi sono stati fatti in questa ottica". Sei reti in due partite: non male per una squadra che ha chiuso la stagione passata con il mal di gol. "Sono contento di entrambe le prestazioni. "Dopo il 2-0 acquisito nel primo tempo, rischi magari di essere meno pungente a causa del risultato – commenta ancora il tecnico del Perugia – .