Per ottenere un’abbronzatura intensa e uniforme può aiutare anche il cibo e qualche integratore | una nutrizionista spiega quali

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 20 agosto 2024) L’abbronzatura è la protezione della pelle di viso e corpo si protegge all’esposizione al sole. Per mantenerla bella,, con la melanina omogenea esulla superficie, un aiuto arrivadagli alimenti. «Determinati cibi sono ricchi di principi attivi che favoriscono una tintarella, che rappresentanoun’opportunità per prendersi cura della cute, spesso trascurata a causa di routine frettolose imposte dai ritmi frenetici della vita quotidiana»,Federica Almondo, specialista in scienza dell’alimentazione, esperta di nutrigenetica e founder Cerva 16.