Nicola Cerpelloni nuovo responsabile della sede Anpi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) La nuova vitasezionedi Pieve di Cento. La si deve a(foto), 62 anni, cittadino di Pieve ed ex assessore comunale.si è offerto di fare ilsezione ed ha attivato subito il tesseramento. "Ad oggi - spiega- abbiamo circa 60 iscritti che sono prevalentemente cittadini di Pieve di mezza età. Ci sono anche alcuni giovani che si sono iscritti ed abbiamo già iniziato le nostre attività organizzando assieme alla sezione di Cento e al sindacato dei pensionati di Cento la pastasciutta antifascista. E confidiamo di riorganizzarla per l’anno prossimo".precisa che la nuova sezione nasce dopo l’impegno importante portato avanti in passato da Alfredo Mezzetti e da Roberta Taddia che avevano curato la sezione.