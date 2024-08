Naufragio Palermo il climatologo | Mediterraneo è un hotspot climatico trombe d’aria in aumento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) “Ilè un, significa che rispetto ad altre zone del pianeta si sta riscaldando maggiormente ma soprattutto le accelerazioni climatiche che avvengono nelraggiungono dei livelli di estremo superiori ad altri posti”. Questa il commento di Sante Lavioladel Cnr-Isac (Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima) di Bologna interpellato dall’Adnkronos in merito aldel veliero Bayesian a largo di. “Tutta la fenomenologia meteorologica nelè amplificata rispetto ad altre zone che non sonoclimatici. In particolar modo la temperatura dell’acqua, i primi 10 metri, si stanno riscaldando tanto negli ultimi anni. Il Cnr calcola che si misura un’anomalia termica di 4 gradi, come media annuale, dall’era pre-industriale.