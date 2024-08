Napoli ecco il doppio colpo | ADL ha dato l’ok Manna chiude

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 20 agosto 2024) Ilè pronto a piazzare ildi mercato: De Laurentiis hail via libera, il dsè pronto are La sconfitta contro il Verona ha fatto squillare i primi campanelli d’allarme ed anche in modo prepotente. Ilsi è risvegliato dal sogno chiamato Antonio Conte ed in casa azzurra si sta realizzando come servano rinforzi anche urgenti per poter dare una svolta e proseguire con il progetto del tecnico salentino.e De Laurentiis stanno lavorando alacremente per poterre gli ultimi colpi: ed il tempo nella clessidra sta piano piano esaurendosi. Mancano 10 giorni alla fine del calciomercato e domenica sera è già tempo della seconda di campionato, peraltro contro il Bologna di Vincenzo Italiano.