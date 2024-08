Madonna pizzicata a Terracina insieme al fidanzato | fan in estasi e web in tilt

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024)ha sorpreso tutti con una visita improvvisa a. È successo ieri sera, 19 agosto, accompagnata dal nuovoAkeem Morris e un gruppo di amici. La celebre popstar italo-americana, che ha appena festeggiato i suoi 66 anni, ha approfittato del suo soggiorno in Italia per esplorare il centro storico della cittadina pontina, compreso il suggestivo Teatro Romano in Piazza del Municipio. Nonostante avesse cercato di mantenere un profilo basso, coprendosi il capo con un foulard e indossando occhiali da sole,è stata subito riconosciuta dai residenti e dai turisti presenti. La sua visita non era stata annunciata, permettendo così alla star di evitare la folla, grazie anche alla discreta presenza delle forze dell'ordine.