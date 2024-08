Lega | Vannacci ‘mio movimento sarà associazione politica ma non partito’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Smentisco nella maniera più assoluta” la formazione di un partito. “Queste sono le persone che vogliono mettere zizzania tra me e la. Quello che esiste è uninizialmente culturale ?Il mondo al contrario? che si sta ampliando, perché c?è sempre più gente che mi supporta. Prima questoseguiva un generale, poi uno scrittore, adesso segue un politico e sta quindi cambiando la propria ragione sociale. Ilsi trasformerà in un?. Nonun partito, anche perché mancano le basi. Maun conglomerante di tutte quelle persone che sono tantissime e che farà bene al partito in cui mi troverò, che è la”. Lo assicura Robertointervistato dal ‘Corriere della Sera’.“Un comitato -ribadisce- che mette insieme tutti quelli che vedono inun esponente di spicco dellamoderna.