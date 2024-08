L’Atalanta mette nel mirino un ex Inter | potrebbe esserci contro i nerazzurri!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024)ha inserito nel suo taccuino per rinforzare la batteria dei suoi esterni destri un calciatore che ha militato nell’qualche stagione fa. In caso di acquisto,essere già stra ex. IL PUNTO –, avversaria dell’nella terza sfida di Serie A prevista per il 30 agosto, si è inserita nella corsa per l’ingaggio di Raoul Bellanova in questa finestra estiva di calciomercato. Come riportato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro considera il terzino italiano come una delle sue priorità per rinforzare la propria fascia destra, stante la capacità di Bellanova di coniugare spinta e resistenza fisica. L’auspicio dei bergamaschi è di trovare un accordo con il Torino nei prossimi giorni, considerato che la fine del calciomercato estivo è prevista tra soli 11 giorni.