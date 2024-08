Jazz a bordo piscina con la voce di Perla Palmieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) L’estate ascolana offre la possibilità di ascoltare ladi, giovane cantante, marchigiana di Castelraimondo, che si sta mettendo in evidenza nel panorama nazionale. Giovedì 22 agosto, inizio alle 20, si esibirà nella ottocentesca Villa Cicchi di Rosara in una serata speciale, con pubblico a, che si è laureata in cantocon 110 e lode e menzione d’onore presentando i brani da lei stessa arrangiati, ha unapotente, calda e vivace, dai tanti giochi timbrici e un’agilità straordinaria. Per questo concerto di Villa Cicchi sarà accompagnata alla chitarra da Tonino Monachesi. La cantante, anche autrice e compositrice, fa parte dell’organico dell’Orchestra nazionaleGiovani Talenti di Roma . v.r.