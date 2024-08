Il gioco di Gerald la spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 20 agosto 2024) Ildi, ladelIldidi Netflix è un film basato sull’omonimo romanzo di Stephen King che molti fan ritenevano non adattabile, soprattutto a causa dello scioccantedi Ildi. Tuttavia, Mike Flanagan, abituale collaboratore di King, ha trovato il modo di trasformare la storia in un film. Basato sull’omonimo romanzo di King del 1992, all’apparenza il film è un po’ diverso dai soliti horror di King ambientati nel Maine. Ne Ildi, Jessie (Carla Gugino) finisce ammanettata a un letto in una casa isolata dopo che il marito(Bruce Greenwood) muore di infarto a metà di un tentativo di ravvivare la loro vita sessuale.