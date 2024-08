Gudmundsson | Fiorentina non vedo l’ora | il processo non mi distrae Dal Genoa tante fake news

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Firenze, 20 agosto 2024 – Conferenza stampa di presentazione per Albert. Queste le sue prime parole in viola. “Sto bene, ho un piccolo problema al polpaccio ma va tutto bene. Il percorso con laè stato lungo, il club si era interessato a gennaio, quando i dirigenti sono tornati alla carica in estate ero molto entusiasmo. C'è voluto tempo, ma sono molto carico e nonl'ora di iniziare questa avventura. Se verrà riscattato sarà il giocatore più pagato della storia viola "E' un grande onore il fatto di essere stato acquistato per tanti soldi, ma l'impegno sarebbe stato tanto anche se fossi arrivato gratis. Non voglio caricarmi diresponsabilità anche se sono arrivato per tanti soldi". Cosa vuole dire al? "I commenti di Blazquez mi hanno lasciato scioccato, avevo un buon rapporto con lui e con la sua famiglia.