Giovanna Civitillo sorpresa di fine estate | beccata con lui

(Di martedì 20 agosto 2024)è stata pizzicata proprio con lui, la foto infatti ha fatto rapidamente il giro del web ed è diventata virale. La bellissima conduttrice ha avuto una brillante carriera anche se, soprattutto negli ultimi anni, per molti è la moglie di Amadeus. Titolo che accoglie ben volentieri dal momento che i due sono una famiglia felice, c’è da dire però che non è solo quello poiché ha raggiunto la fama prima di conoscere il suo attuale marito. Le foto dicon “lui”/Foto Ansa (cityrumors.it)Spesso viene accusata sul web e sui social di avere qualche favoritismo in questo senso, ma in realtà la carriera televisiva era ben avviata già precedentemente. Forse non tutti ricorderanno come si sono conosciuti, proprio attraverso il lavoro.