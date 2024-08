Dramma al campetto Il canestro gli cade addosso Ventenne gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Doveva essere una mattinata estiva come tante altre, iniziata con qualche tiro alda basket insieme al fratello più piccolo. Ma la tranquillità di Alfredo Chiricosta, venti anni, si è trasformata neldi un incidente che lo vede ricoverato in coma farmacologico all’ospedale Torrette di Ancona. Tutto è successo intorno alle 10 allibero di basket, nell’area verde attrezzata in via della Resistenza, a due passi dal mare, a Porto San Giorgio. Ilstudente universitario a Torino, residente con la famiglia a Porto Sant’Elpidio (attualmente domiciliata a Porto San Giorgio) aveva deciso di raggiungere ilin compagnia del fratello più piccolo per trascorrere un po’ di tempo insieme, prima della sua ripartenza per gli studi. Uno, due, tre tiri, tre canestri.