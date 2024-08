Donna di 69 anni trovata morta in provincia di Latina | Eseguita l’autopsia I primi risultati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 agosto 2024) Nella giornata di ieri è statasul corpo di Giuseppina Ferraro, la 69ennesenza vita la sera del 17 agosto nel giardino della sua abitazione a Penitro, frazione di Formia. L'allarme è stato dato da un vicino che ha tentato di soccorrerla. Prime Indagini: Nessuna Ipotesi Esclusa Il medico legale ha riscontrato due ferite sul corpo della, che potrebbero essere compatibili con una caduta da una scala. Tuttavia, non si escludono altre ipotesi, inclusa quella di un incidente domestico. Non sono stati trovati segni di violenza. Idefinitivi del, attesi tra novanta giorni, chiariranno le cause del decesso.