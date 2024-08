Champions League Inter ora si fa sul serio! Svelata la modalità di sorteggio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Questa sera si giocherà l’andata dei Playoff della UEFA, da cui usciranno le ultime squadre e possibili rivali dell’che prenderanno parte alla competizione. E, con il nuovo formato, la UEFA ha svelato ladel. NUOVO FORMATO – Come ben sappiamo, la UEFAha cambiato formato. Non più otto gironi da quattro squadre, ma un unico campionato composto da trentasei squadre (di più, quindi, rispetto al vecchio formato). Le prime otto voleranno direttamente agli ottavi di finale, mentre dalla nona alla ventiquattresima classificate si affronteranno in un playoff per definire le altre otto che prenderanno poi parte alla fase a eliminazione diretta. Dalla vencinquesima alla trentaseiesima, invece, sarà eliminazione senza “retrocessione” in Europa. Un formato che vedrà l’protagonista.