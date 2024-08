Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 20 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

IN ENTRATA Giornata importante in entrata, perché Independiente Rivadavia e Talleres hanno trovato l'accordo sulla proprietà del cartellino di Tomas Palacios. L'tratterà direttamente con il Talleres e l'offerta sarà di 6 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Palacios vuole solo il club nerazzurro e allontana la concorrenza dalla Germania. Federico Chiesa rimane un'opzione, anche se alla corsa si aggiunge il Barcellona.