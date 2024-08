Bagnolo ennesimo furto al bar Smeraldo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024)(Reggio Emilia), 20 agosto 2024 – Si allunga ormai in modo preoccupante l’elenco dei bar presi di mira dai ladri. La scorsa notte ancora un, stavolta al bardiin Piano, sulla Provinciale nord, all’ingresso del centro abitato del paese. Non è la prima volta che il locale viene preso di mira da simili episodi. In questo caso, secondo i primi accertamenti dei carabinieri di, i ladri hanno usato un tombino in metallo per infrangere la vetrata della porta per poi entrare nel bar e puntare al registratore di cassa per rubare il denaro contenuto. Inoltre, hanno forzato una macchina cambiamonete, ma senza portare via nulla, in quanto l’impianto era stato svuotato. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del, anche attraverso le immagini delle telecamere del bar e della zona circostante.