Auto scassinate senza grimaldelli è ‘Relay attack’ | decine di casi a Fano

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – È piccolo, economico, facile da usare. Con quello in mano non occorre essere esperti scassinatori per aprire un’. Niente più martelli,o cacciaviti: un’mobile con chiusura elettronica si può rubare o violare anche in pieno giorno, con il proprietario a pochi metri di distanza. Lo sa bene Leonardo Vitali, titolare del Pino Bar, che nei giorni scorsi per ben due volte è stato preso di mira da alcuni ignoti che si sono intrufolati (rubare nulla) nella sua proprietà a quattro ruote parcheggiata in centro storico a. “L’era in via Mura Augustee, dietro all’edicola - ci racconta -, a pochi metri dal mio bar. L’ho lasciata alle 16 e ripresa alle 18. Nel frattempo qualcuno è entrato, ha rovistato dappertutto, poi è uscito e ha persino richiuso la macchina.