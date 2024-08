Atp Cincinnati oggi Sinner-Tiafoe in finale | orario e come vederla in tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) – Jannikin campo19 agosto per ladell’Atp Masters 1000 dicontro Frances. L’azzurro, numero 1 del mondo, affronta lo statunitense nel match che – in diretta tv e streaming dalla mezzanotte italiana – assegna il titolo nel torneo dell’Ohio, tappa di avvicinamento all’US Open 2024.arriva indopo la vittoria in semicontro il tedesco Alex Zverev.ha avuto la meglio sul danese Holger Rune dopo aver annullato 2 match point. Il 23enne altoatesino va a caccia del quinto titolo stagionale e del 15esimo della carriera. Dopo l’eliminazione nei quarti a Montreal,ha recuperato la condizione migliore e sembra tornato ai livelli mostrati nella prima metà della stagione. In carriera, l’azzurro e lo statunitense si sono affrontati 4 volte.