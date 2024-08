Annamaria Bernardini De Pace nuovo giudice di Forum

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 20 agosto 2024) La 40esima edizione diaccoglie tra i giudiciDe. La nota divorzista è la new entry dello storico programma Mediaset, condotto per il dodicesimo anno consecutivo da Barbara Palombelli.Deconferma la sua presenza aDopo il rumor lanciato qualche settimana fa da Dagospia, è stata la stessaDea confermare il suoimpegno lavorativo sulle pagine di Di Più Tv: Nella prossima stagione diio sarà uno dei giudici della trasmissione. Farò parte del cast fisso e sono davvero entusiasta per questa nuova, stimolante avventura professionale Nata a Perugia il 23 aprile 1948,Deè un’avvocata esperta in diritto di famiglia e della persona.