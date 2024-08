Alessandria uccide la moglie e il figlio disabile e poi si toglie la vita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Un uomo di 67 anni ha ucciso la66enne e il, di 44 anni. È successo a Rivalta Bormida, in provincia di. Dopo il duplice omicidio, il 67enne si è tolto la. Sul posto i carabinieri, il medico legale e il pm di turno. La tragedia è stata scoperta questa mattina in un alloggio di via Oberdan, anche se ancora non si sa con certezza quando si sia consumata probabilmente tra la tarda serata di ieri, 19 agosto, e l’alba di oggi. Il 67enne si chiamava Luciano Turco ha sparato alDaniel e allaPinuccia Rocca – collaboratrice scolastica – per poirsi con la stessa arma. La famiglia – a quanto riporta il Corriere della Sera – viveva da anni una situazione di grande difficoltà, precisamente da quando ilDaniel era stato costretto su una sedia a rotelle a seguito di un grave incidente in motocicletta, trent’anni fa.