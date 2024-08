Volontariato in trincea Alla Pubblica Assistenza l’80% dei servizi del 118 Interventi ogni 45 minuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nei mesi di luglio e agosto glidelladi Carrara sono triplicati. Nella sola serata dello spettacolo pirotecnico in un’ora i volontari e il personale dellahanno dovuto far fronte a 12in spiaggia per altrettanti adolescenti ubriachi, di cui tre finiti al Noa in codice rosso per coma etilico. Con i suoi 77 mezzi tra ambulanze (22) e auto attrezzate per il trasporto di persone con disabilità, lariesce a coprire l’80 per cento del fabbisogno del territorio. I circa 200 volontari dellasono intervenuti in soccorso negli incidenti più gravi avvenuti negli ultimi mesi, in supporto dell’elisoccorso e spesso con India, l’unica ambulanza di Massa Carrara con infermiere a bordo. Un lavoro estenuante con turni che spesso cambiano in pronto soccorso, equarantacinque