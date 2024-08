Una vita fra le note Pescia piange il maestro Papini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024)(Pistoia), 19 agosto 2024 – In pochi minuti la notizia ha fatto il giro della città. IlMassimosi è spento, vinto da una terribile malattia contro la quale da tempo stava lottando. Aveva solo 57 anni,tino doc, i genitori erano titolari della storica Oreficeria, in Borgo della Vittoria. Era molto conosciuto e apprezzato per la sua attività di pianista, compositore e direttore d’orchestra, insegnante all’Istituto Comprensivo Libero Andreotti, a lungo aveva militato anche nella compagnia teatrale Mercanti di Parole.